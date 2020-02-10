فيديو.. أغنية Yesterday لتكريم الراحلين بحفل جوائز الأوسكار 2020

كرم حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2019.
ونعى الأوسكار نجوم الفن، حيث امتلأ بالدموع والحزن عند إحياء ذكرى الفنانين الذين تركوا لنا تاريخًا مشرفًا للسينما، بأغنية Yesterday للفنانة العالمية بيلي إيليش.
وترجع الأغنية الأصلية إلى الباند العالمي البيتلز.
يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، يقام الليلة، بمسرح دولبي في هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية.
حيث يتنافس مجموعة من الأفلام على جوائز الأوسكار، كما تعد جائزة الأوسكار واحدة منأهم الجوائز العالمية.
يشهد حفل الأوسكار منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأعمال الفنية: Ford v Ferrari، JOKER، once upon a time in hollywood، Parasite، the irishman، Marriage Story، 1917، Jojo Rabbit، Little Women.
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