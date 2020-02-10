ياسمين عبد العزيز تداعب جمهورها بـ فيديو كوميدي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ظهرت "ياسمين" في الفيديو بضفيرتين، وهي تقوم بحركات ونظرات طريفة وعفوية، وتفاعل جمهورها مع الفيديو، معلقين:" الشقاوة فينا بس ربنا اللي هادينا ".

ومن جهه اخرى استأنفت ياسمين ​عبد

العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "​ونحب تاني ليه​"، بعد تعافيها من نزلة برد شديدة تعرضت لها الأيام الماضية، منعتها من التصوير وأجبرتها على الراحة عدة أيام.

المسلسل يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق

السيناريو إلى قصص الحب التي يقابلها المرء في حياته، سواء سيدة أو رجلاً، وكيف يتعامل معها البشر، خصوصاً مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه.

ويشارك ياسمين في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، ومنهم:"​ شريف منير​، ​كريم فهمي​، ​سوسن بدر​، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين عزمي، اسلام جمال "، من اخراج: مصطفى فكري، وتأليف: عمر محمود يس، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.