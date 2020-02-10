تستعد المطربة آمال ماهر لطرح فيديو كليب جديد، بعنوان "ماتسبنيش"، حيث نشرت جزء من الأغنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
من جهة أخرى تواصل الفنانة امال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.
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يذكر ان أخر ألبومات الفنانة امال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: " تامر حسين، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى، خالد عز،تامر علي، تامر عاشور، محمد النادي، مدين، ياسر ماجد ".
وكانت قد أحيت النجمة امال ماهر حفلاً غنائيًا كبيرا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدمت باقه من اجمل أغانيها، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عينى عليكى يا طيبة"، "أدينى فرصة".
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن احتفالات عيد الحب.. آمال ماهر تطرح "ماتسبنيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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