فيديو.. إمينيم يشعل حفل جوائز أوسكار 2020

تألق الفنان العالمي إمينيم في حفل جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، والمقام على مسرح دولبى في هوليوود.

وقدم إمينيم أغنية lose yourself، والتي تفاعل معها نجوم الفن، والسادة الحضور بشكل كبير.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار

الـ 92، يقام الليلة، بمسرح دولبي في هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يتنافس مجموعة من الأفلام على جوائز الأوسكار، كما تعد جائزة الأوسكار واحدة من أهم الجوائز

العالمية.

يشهد حفل الأوسكار منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأعمال الفنية: Ford v Ferrari، JOKER، once upon a time in hollywood، Parasite، the irishman، Marriage Story، 1917، Jojo Rabbit، Little Women.

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