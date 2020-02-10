تعرف على أماكن حجز تذاكر حفل الهضبة القادم

روج النجم عمرو دياب لحفله القادم من خلال بوستر دعائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "دياب" على البوستر: "حفلة عمرو دياب في القاهرة يوم الجمعة ٢٨ فبراير بالمنارة، احجز تذكرتك الآن".
كما أعلن الهضبة عن إقامة حفله المقبل بدولة الكويت بعد غياب سنوات، ويعتبر هذا الحفل
ويعود عمرو دياب للحفلات في الكويت بعد غياب 5 سنوات منذ آخر حفلاته في مهرجان هلا فبراير في 2015، وأحيا عمرو دياب عدة حفلاتجماهيرية كبيرة في الكويت طوال مسيرته، قبل ان ينقطع السنوات الأخيرة ويقرر العودة خلال جولته الغنائية لألبوم "سهران".
جدير بالذكر أن الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغاني كاملة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، وتوزيع رامى سمير.
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