ميرنا وليد - بيروت - حصلت الفنانة التونسية ​لطيفة​ على الإقامة في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة، ووجهت لطيفة الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت الفنانة لطيفة صوراً على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة :"كم تشرفت بهذه الاقامة و شكرا لكل الاخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في ادارة الاقامة والهجرة".

وأضافت الفنانة لطيفة :"وشكرا لسيادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المقدم علي مال اللة الحمادي نائب مساعد المدير لشؤون الإقامة واذونات الدخول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- لطيفة تحصل على الإقامة في الإمارات وهكذا علقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.