دونالد ترامب :"هذا موعد زوال فيروس كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مرة جديدة بالخطوات التي إتخذها المسؤولون الصينيون لإحتواء ​فيروس كورونا​، وتوقع زوال هذا الفيروس في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقال ترامب في البيت الأبيض، إنه بحلول شهر نيسان/أبريل، أو خلاله، تقضي الحرارة عموماً على هذا النوع من الفيروس.

وفي المقابل، لم تحدد السلطات الصحية لغاية الآن، موعداً لإنحسار فيروس كورونا أو زواله.

وكان تعرض ترامب لهجوم من النجم العالمي براد بيت خلال تسلمه جائزة الأوسكار، حيث إنتقد بيت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووجه بيت إنتقاداً لعدم السماح لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بالشهادة على الرغم من إستعداده للإدلاء بشهادته.

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