ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة المصرية ​لبلبة​ واجب العزاء بوفاة الكاتب المصري ​لينين الرملي​، بمسجد عمر مكرم، بمحافظة الجيزة، حيث تستقبل فاطمة المعدول زوجة الراحل، المعزين.

لبلبة أعربت عن حزنها لوفاة الرملي، وقالت :"قلوبنا حزينة على فراقه، كل يوم بنفقد قامة فنية كبيرة".

وأضافت لبلبة في حديثها لجريدة "الوطن" المصرية، أنها كانت دائمة الزيارة للكاتب الراحل، خلال مرضه وتدهور حالته الصحية، وتابعت :"بعتبر نفسي من العيلة".

وأشارت لبلبة إلى أنها تشرفت بالعمل مع الرملي في فيلم" النعامة والطاووس"، والذي وصفته بأحد أهم أفلامها، وحصدت من خلاله 3 جوائز، وقالت إن "الرملي" يتميز بالإبداع والإبتكار والتفكير خارج الصندوق، وختمت :"كان سابق عصره، بعتبره شهيد التميز".

وكان توفي الكاتب المصري لينين الرملي يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز الـ75 عاماً بمستشفى أكتوبر بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه ظهر السبت من مسجد السيدة نفيسة، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالبساتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة عن لينين الرملي :"قلوبنا حزينة على فراقه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.