بالفيديو- رانيا يوسف تتحول إلى شيف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديد لها تظهر فيه في المطبخ وهي تحضر الطعام، وتقول في آخر الفيديو :"تسلم ايديك يابت يا رنون والله".

وعلقت رانيا على الفيديو :"إنتظروا برنامج Rania's Recipes".

وتساءل متابعو الممثلة رانيا يوسف عما إذا كانت ستطل في برنامج تلفزيوني عبر الشاشة، لتقدم من خلاله وصفات منوعة وشهية، أم أنها ستكتفي فقط بنشر ما تحضره من وصفات على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنهم جميعاً تمنوا لها التوفيق.

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