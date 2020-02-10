ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ مؤخراً ضيفاً على برنامج مساء DMC، الذي يقدمه الإعلامي المصري ​رامي رضوان​، على شاشة DMC.

تحدث الشرنوبي عن علاقته بخطيبته راندا رياض، والتي ظهرت بفيديو عرض خلال الحلقة، ووجهت له رسالة بمناسبة عيد الحب.

وعلق الشرنوبي قائلًا: "راندا جميلة وقنوعة، ربنا يخليكي ليا وربنا يبعد عننا اي مشاكل ونفسي اكمل معاكي طول حياتي".

إشارة إلى أن الفنان المصري محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض قررا إقامة حفل زفافهما في الجونة، وهو الحفل الذي من المقرر أن يحضره عدد من النجوم المصريين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- محمد الشرنوبي يتحدث عن خطيبته راندا رياض وهي توجه له هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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