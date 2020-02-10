لذلك يتمنى هشام عباس أن يجتمع مع مغني أغاني المهرجانات

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري ​هشام عباس​ عن ظاهرة إنتشار أغاني المهرجانات، وقال :"ربما أحب أحياناً جو الموسيقى الذى نعيشه فى تلك الأغنيات، ولكنى أستمع لها مرة أو مرتين لكن لا أستطيع أن أتخيل حياتى كلها بسمع تلك الأغنيات، وأرى أن كثرة الاستماع لها قد يشتت التفكير ويجعل المستمع يعيش فى جو غير صحى، فالغناء ليس مجرد «زعيق»، وأنا فى النهاية أخشى على من يستمع لها من التوهان، وأتمنى أن نجلس مع مغنى تلك الأغنيات كى نوعيهم بأن الفن رسالة".

كلام الفنان هشام عباس جاء في مقابلته لجريدة "الوطن" المصرية مع الزميل محمود الرفاعي.

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