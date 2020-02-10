كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي برفقة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما الجديد "حب عمري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولاقت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات لدي جمهورها حيث علقت الفنانو عبير منير على صورتهما: "وأنا بحبكم انتم الاتنين ومبسوطة ان احنا بنشتغل مع بعض".
حيث ظهرت "فضالي"، في الصورة، برفقة الفنانة سهر الصايغ من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "حب عمري"، حيث علقت قائلا: "أول مره بنشتغل سواء بحبها جدا علي المستوي الشخصي والفني جميله استنونا في حب عمري رانيا وسارة مسلسل شيك ومحترم تأليف استاذ فداء الشندويلي وإخراج أستاذ عبدالعزيز حشاد.
ولاقت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات لدي جمهورها حيث علقت الفنانو عبير منير على صورتهما: "وأنا بحبكم انتم الاتنين ومبسوطة ان احنا بنشتغل مع بعض".
مسلسل "حب عمري"
من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر سهر الصايغ،ميدو عادل،سامح الصريطي، حنان سليمان، منة فضالي، محمد مهران، أماني كمال، أحمد كرارة.
والجدير بالذكر أن منة يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة وهو مكون من 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني،محمد رياض، عمرو عبد الجليل،منه فضالي،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح
والجدير بالذكر أن منة يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل "، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة وهو مكون من 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني،محمد رياض، عمرو عبد الجليل،منه فضالي،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح