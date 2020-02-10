كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي برفقة سهر الصايغ من كواليس مسلسلهما الجديد "حب عمري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهرت "فضالي"، في الصورة، برفقة الفنانة سهر الصايغ من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "حب عمري"، حيث علقت قائلا: "أول مره بنشتغل سواء بحبها جدا علي المستوي الشخصي والفني جميله استنونا في حب عمري رانيا وسارة مسلسل شيك ومحترم تأليف استاذ فداء الشندويلي وإخراج أستاذ عبدالعزيز حشاد.



ولاقت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات لدي جمهورها حيث علقت الفنانو عبير منير على صورتهما: "وأنا بحبكم انتم الاتنين ومبسوطة ان احنا بنشتغل مع بعض".

مسلسل "حب عمري"