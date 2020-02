تراند اليوم : بفضل أنجلينا جولي .. طبيب يستغلها للاعتداء على مريضاته

أصدرت محمكة بريطانية قرارها بسجن الطبيب ​مانيش شاه​، 15 عاماً، وجاء ذلك بعد إرتكابه لعدد من حالات الإعتداء الجنسي، وصل عددها لـ90 حالة تقريبا، حيث استغل وضعه المهني، كما أدين بإرتكاب 25 إعتداء جنسيا في مركز “ماوني” الطبي.

وكشف موقع “بي بي سي”، أن شاه إستغل الوضع الصحي للنجمة الأميركية ​أنجلينا جولي​، لإخافة مريضاته بشأن وضعهن الصحي، وإستطاع إقناع مريضاته بإجراء فحوص غير ضرورية بين مايو عام 2009، يونيو عام 2013.

وكانت إحدى ضحاياه قد أدلت بشهادة في المحكمة، تحدّثت فيها على أن الطبيب روى لها قصة أنجلينا جولي وكيف أنها أجرت عملية وقائية وإستأصلت ثدييها، خوفا من السرطان، ثم سأل المريضة ما إذا كانت ترغب في أن يفحص ثدييها.

ووصفت القاضية ​آن مولينوكس​ الطبيب، بأنه أتقن فن الخداع مستغلا وضعه المهني، ليقوم بإختلاق قصص سببت الخوف لدى هؤلاء النساء.

وعلى جانب أخر، هاجم النجم والممثل الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة النجمة والممثلة العالمية أنجلينا جولي، مؤخرا، وذلك خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم Once upon a time in Hollywood في حفل SAG الذي أقيم يوم الأحد 19 يناير.

صحيفة الديلي ميل البريطانية كشفت أن كلمة براد بيت، تعكس التعاسة التي عاشها خلال زواجه من أنجلينا جولي وعلاقتهما التي استمرت 12 عامًا، حيث قال براد بيت عن علاقتة بأنجلينا جولي : لنكون صريحين أنه جزء صعب أن يكون رجل لم يتفق مع زوجته.

النجم العالمي البالغ من العمر 56 عاما، لفت خلال كلمته للتوتر الذي كان يعيشه خلال فترة زواجه،مشيرا إلى أنه سيستخدم جائزته من أجل مواعدة امرأة جديدة.

وفي هذه اللحظة التقطت الكاميرا وجه زوجته الأولى جينيفر أنيستون وهي تصحك على ما يقوله.