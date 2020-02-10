بكاء النجم الفائز بأوسكار أفضل ممثل على المسرح لحظة تسلمه الجائزة

فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الجوكر» المقتبس من القصة الأصلية للمهرج «آرثر فليك»، ولم يتمالك الفنان الشهير دموعه؛ حيث بدأ بالبكاء لحظة تسلمه الجائزة، مؤكداً أنها حلم عمره، وأن هذه هي دموع الفرحة والسعادة. وأضاف أنه يشعر بالامتنان لفوزه بالجائزة، ولكنه لا يشعر بأنه مفضل عن أي شخص موجود في الحفل، وأن جميع الموجودين وهو منهم يشتركون في حب الفيلم.
وتابع حديثه بقوله إن الجائزة التي حصل عليها هي فرصة ليكون صوتاً لمن لا صوت له، موضحاً أنه في بعض الأحيان يشعر الناس أنهم يناصرون الآخرين لأسباب مختلفة، لكنه يرى القواسم المشتركة بينهم، وأكمل قائلاً لقد كنت من قبل قاسياً، وأنا ممتن لأن الكثير منكم في هذه الغرفة قد منحوني فرصة ثانية. ولاقت كلماته تصفيقاً حاداً من كل الحضور.
وكان حفل الأوسكار قد أُقيم بنسخته الـ92 في الساعات الأولى من يوم الإثنين، في مسرح «دولبي» في هوليود، في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرز الحضور حتى الآن النجم خواكين فينيكس، بطل فيلم «جوكر» وليوناردو دي كابريو وروبرت دى نيرو، وآل باتشينو، وبراد بيت، وسكارليت جوهانسون، وسلمى حايك.
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