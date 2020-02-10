أوسكار 2020 القائمة كاملة: الجوكر أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة

فاز الممثل يواكين فينيكس بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، الذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فيما فازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "جودي".





من جهته، فاز براد بيت بجائزة أوسكار "أفضل ممثل مساعد" عن دوره في فيلم "وانس آبون أتايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو. أمّا لورا ديرن فنالت جائزة أوسكار "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها في فيلم "ماريدج ستوري".



بينما فاز فيلم "توي ستوري 4" بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، و نال فيلم "أميريكان فاكتوري" بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، أما الفيلم الكوري الجنوبي "بارازايت" ففاز بجائزة أوسكار "أفضل فيلم أجنبي"، ومخرجه الكوري الجنوبي بونغ جون هوو فاز بجائزة أوسكار "أفضل مخرج"، متفوقاً على البريطاني سام منديس الذي كان الأوفر حظا للفوز.



بالعودة إلى بيت، فإنّه تفوق في هذه الفئة على جو بيشي و العملاق آل باتشينو وكلاهما في فيلم "ذي آيريشمان" لمارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز "ذي تو بوبس" وتوم هانكس عن "ايه بيوتفل داي إن ذي نيبرهود".

وقال بيت متوجها إلى الحضور في مسرح "دولبي ثياتر" في لوس أنجليس "أنا مندهش. أنا لا أنظر إلى الماضي عادة لكن ذلك جعلني أفعل".

وتذكر وصوله إلى هوليوود والممثلة جينا ديفيس والمخرج ريدلي سكوت اللذين أعطياه فرصته الأولى في فيلم "ثيلما أند لويز" (1991) قبل حوالى 30 عاما.

أما الممثلة الأميركية لورا ديرن، التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري"، فقد تفوقت، عشية عيد ميلادها الـ53، على مارغو روبي "بومبشل" وسكارليت جوهانسون "جوجو رابيت" وفلورانس بيو "ليتل وومن" وكاثي بايتس "ريتشارد جويل".

وفيلم "بارازايت"، الذي فاز بـ"أفضل فيلم أجنبي"، يراوح بين التشويق والكوميديا العائلية والسخرية اللاذعة حول التفاوت الاجتماعي وهو أول عمل كوري جنوبي يفوز بجائزة اوسكار.

وسبق للفيلم أن فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان"، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم من بينها "غولدن غلوب" و"بافتا". وقد نال استحسانا كبيرا في صفوف النقاد. وهذه الجائزة الثانية له في الحفلة بعد نيله جائزة أفضل سيناريو أصلي.

أما.القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار فجاءت على الشكل التالي:

أفضل فيلم :

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الطُفيلي

1917

حكاية زواج

الأرنب جوجو

الجوكر

نساء صغيرات

فورد ضد فيراري

أفضل ممثل:

جواكين فينيكس - عن فيلم (الجوكر)

آدم درايفر - عن فيلم (حكاية زواج)

ليوناردو دي كابريو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أنتونيو بانديراس - عن فيلم (الألم والمجد)

جوناثان برايس - عن فيلم (الباباوان)

أفضل ممثلة:

رينيه زليغر - عن فيلم (جودي)

تشارليز ثيرون - عن فيلم (قنبلة)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (قصة زواج)

سيرشا رونان - عن فيلم (نساء صغيرات)

سينثيا إرفيو - عن فيلم (هاريت)

أفضل مخرج :

مارتن سكورسيزي - عن فيلم (الأيرلندي)

بونغ جون هو - عن فيلم (الطُفيلي)

كوانتن تارانتينو - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

سام ميندز - عن فيلم (1917)

تود فيليبس - عن فيلم (الجوكر)

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أفضل ممثلة مساعدة :

لورا ديرن - عن فيلم (حكاية زواج)

مارغو روبي - عن فيلم (قنبلة)

فلورنس بف - عن فيلم (نساء صغيرات)

سكارليت جوهانسون - عن فيلم (الأرنب جوجو)

كاثي بايتس - عن فيلم (ريتشارد جول)

أفضل ممثل مساعد :

براد بيت - عن فيلم (ذات مرة في هوليوود)

أل باتشينو - عن فيلم (الأيرلندي)

جو بيشي - عن فيلم (الأيرلندي)

توم هانكس - عن فيلم (يوم جميل في الجوار)

أنتوني هوبكنز - عن فيلم (الباباوان)

أفضل تصميم ملابس:

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الأرنب جوجو

الجوكر

نساء صغيرات

أفضل مونتاج :

الأيرلندي

فورد ضد فيراري

الطفيلي

الأرنب جوجو

الجوكر

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

حب الشعر

كيتبول

الإبنة

الأخت

يستحق التذكر

أفضل فيلم مغامرات قصير :

الإخوان

نافذة الجيران

أخت

ساريا

نادي نفتا لكرة القدم

أفضل مونتاج صوتي:

1917

فورد ضد فيراري

الجوكر

ذات مرة في هوليوود

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

أفضل مزج أصوات:

1917

فورد ضد فيراري

الجوكر

ذات مرة في هوليوود

أد أسترا

الجوكر

أفضل نص سينمائي مقتبس:

الأيرلندي

الأرنب جوجو

نساء صغيرات

الباباوان

الجوكر

أفضل نص سينمائي أصلي:

حكاية زواج

ذات مرة في هوليوود

الطُفيلي

أشهروا السكاكين

1917

أفضل فيلم بلغة أجنبية :

الطُفيلي (كوريا الجنوبية)

الألم والمجد (إسبانيا)

البؤساء (فرنسا)

أرض العسل (مقدونيا الشمالية)

جسد المسيح (بولندا)

أفضل أغنية أصلية:

سأحبني مرة أخرى (الرجل الصاروخ)

لا أستطيع أن أتركك تضيع (قصة لعبة 4)

إلى المجهول (فروزن 2)

إنهض (هاريت)

أنا بجانبك (اختراق)

أفضل موسيقى تصويرية:

1917

الجوكر

نساء صغيرات

حكاية زواج

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

أفضل فيلم رسوم متحركة:

قصة لعبة 4

كلاوس

كيف تدرب تنينك: العالم الخفي

الرابط المفقود

فقدت جسدي

أفضل فيلم وثائقي:

حافة الديمقراطية

مصنع أمريكي

إلى سما

أرض العسل

الكهف

أفضل فيلم وثائقي قصير:

في الغياب

تعلم التزلج في منطقة حرب (إذا كنت فتاة)

الحياة تتخطاني

رجل سانت لويس الخارق

مشي وعدو ورقص التشاتشا

أفضل تصوير سينمائي:

1917

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

الجوكر

الأرنب جوجو

أفضل تصفيف شعر وماكياج:

قنبلة

الجوكر

مالفيسنت: سيدة الشر

1917

جودي

أفضل تصميم إنتاج:

ذات مرة في هوليوود

الأيرلندي

1917

الأرنب جوجو

الطُفيلي

أفضل مؤثرات بصرية :

المنتقمون: نهاية اللعبة

الأسد الملك

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

الأيرلندي

1917

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