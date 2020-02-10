فيديو لنسرين طافش تتعلم رقص السالسا.. شاهدوا فخامة منزلها من الداخل

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها فيديو جديد بها وهي تتعلم رقصة السالسا في منزلها، وأوضحت عبر حسابها على إنستقرام أنها بدأت في تلقي أولى حصص التعليم في هذا المجال.

وأثار الفيديو إعجاب محبيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله على نطاق واسع.

اقرئي ايضا : هل تزوج احمد فلوكس سراً بعد انفصاله عن هنا شيحة؟



نسرين طافش ولدت في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999. لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت فيه في العام 2008.

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008. تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى أعلنت عن انفصالهما في عام 2013. بدأت مشوارها الفني عام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو»، والذي كان سبباً في ترشيح المنتجين لها للعديد من الأعمال الفنية فيما بعد.

Advertisements

حصلت على الرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

شاهدي الفيديو :