نادين نسيب نجيم تظهر مع عائلتها للمرة الأولى في حفل عيد ميلادها

شاركت الفنانة نداين نسيب نجيم جمهورها، على إنستقرام، بفيديو تظهر فيه مع عائلتها للمرة الأولى، وذلك خلال احتفالية عيد ميلادها التي أُقيمت منذ أيام وشاركها فيها عدد كبير من أهلها وأحبائها. ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نادين قد احتفلت بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد مع أبطال العمل، ورقصت على نغمات بعض الأغاني الشعبية، منها أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش.

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يُذكر أن نادين نجيم تم تكريمها مؤخراً في مهرجان الفضائيات العربية بوصفها أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل خمسة ونص الذي شاركت في بطولته مؤخراً بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما اللبنانية.

وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن بالمهرجان من بينهم محمد رمضان ودنيا بطمة.

جدير بالذكر أن نادين نجيم انفصلت مؤخراً عن زوجها بعد دوام دام عدة سنوات، وكان حديث محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بقولها: «إن كل شيء قسمة ونصيب» تعليقاً على الانفصال.

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آخر أعمال نادين في التلفزيون مسلسل خمسة ونص الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

شاهدي الفيديو :