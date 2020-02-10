ماذا كشف زوج أنغام عن علاقة أصالة وطارق العريان... هل فعلًا وقع الطلاق؟

لا تزال خلافات الموزع أحمد إبراهيم وزوجته الفنانة أنغام مع الفنانة أصالة نصري، تثير الجدل من آن لآخر، لاسيما عقب انفصال الأخيرة عن المخرج طارق العريان رسمياً خلال الفترة الماضية.

علق إبراهيم على تصريحات أصالة وطارق العريان ضده بعد زواجه من أنغام، خلال برنامج ET بالعربي، وما تردد بشأن محاولات الفنانة سميرة سعيد للصلح بينهما، بأن تدعو الجميع لعشاء في منزلها، مؤكداً أنها بالفعل قامت بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر، بحسن نية منها، مضيفاً: «حصل كذا اتصال بينا... وهي قلبها كبير يعني... بس احنا مفيش حاجة كانت من طرفنا، ومعندناش مشكلة مع حد على... فكرة هو الحد إللي عنده مشكلة».

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تابع أنه يكن كل الاحترام لأصالة ويراها فنانة كبيرة، وأنه يراعي «العشرة» التي جمعته بالآخرين، قائلاً: «إحنا في مصر بنراعي العيش والملح جداً... وأنا براعي العيش والملح إللي بيني وبين أي حد حتى لو كان في تصريحات مستفزة لغاية النهاردة وفي أسرار كتيرة مبقولهاش على فكرة، يمكن لو قلتها هتبقى محرجة لناس كتير... في ناس ممكن تدعي إنهم مش مهتمين أو مش في الصورة وهو العكس خالص حصل».

في نفس السياق، أشار إبراهيم إلى أن تصريحات أصالة ضده إبان زواجه هجوم لا يليق، لأنه لا يحق لأي إنسان التدخل في الحياة الشخصية لغيره، قائلاً: «والمفروض إنه من باب القرب حتى لو في رأي في حاجة أو وجهة نظر، أو عندي استفسار بما إننا قريبين من بعض، نتكلم بينا وبين بعض مش على الملأ».

تابع: «أنا مش شايف إن كان في خصومة أصلاً، حتى لو كان في خصومة مينفعش تبقا تحت مبدأ إذا خاصم فجر، وأنا كنت براعي جداً وأنا بتكلم إني مغلطش في حد، ودايماً أكون بحترم الناس كلها، وبحترم أولادي وحتى الناس إللي حصل بينا فده خلاف من طرفهم مش من طرفي أنا».

يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير «حالة خاصة جداً»، الذي تعاونا فيه معاً.