هل تزوج احمد فلوكس سراً بعد انفصاله عن هنا شيحة؟

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور «إنستغرام» صورة جديدة له مع إحدى السيدات؛ ما أثار فضول متابعيه لمعرفة من تكون.

الغريب في الأمر أن فلوكس قام بحذف الصورة سريعاً بعدما انهالت عليه التعليقات من الجمهور حول شخصية هذه السيدة التي برفقته، وهل هي زوجته التي تزوجها سراً بعد انفصاله عن الفنانة هنا شيحة.

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وأكد مصدر مقرب من فلوكس أنه لم يتزوج بعد انفصاله عن هنا، وأن هذه السيدة التي ظهرت برفقته بالصورة ما هي إلا إحدى صديقاته من خارج الوسط الفني، التي تربطها به علاقة أسرية.

وأضاف المصدر أن فلوكس لا يفكر في الزواج خلال هذه الفترة، بعدما قام بافتتاح شركة إنتاج فني، حيث أصبح مشغولاً بشكل كبير في الأعمال التي سوف تنتجها شركته.

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