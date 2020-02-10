لقطة طريفة لتوم هانكس على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار

استطاع النجم توم هانكس أن يخطف الأنظار وعدسات الكاميرات، وكل وسائل الإعلام إليه؛ حيث قام بمجرد دخوله على السجادة الحمراء بتوجيه تحية لأحد الضباط الموجودين خلال الحفل، وتحداه في القيام بعدد من مرات الضغط خلال الحفل، وبالفعل قام الثنائي بحركات رياضية لاقت إعجاب الموجودين وأثارت ضحكاتهم.

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وكان توم هانكس قد تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار 6 مرات، فاز من بينها بالجائزة مرتين، وذلك عام 1994 و1995.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92، أقيم في الساعات الأولى من يوم الإثنين، في مسرح «دولبي» في هوليوود، في الولايات المتحدة الأميركية.

والأوسكار هي أهم جائزة سينمائية في أنحاء العالم، وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

الحفل حضره عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرز الحضور حتى الآن النجم خواكين فينيكس، بطل فيلم «جوكر»، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، آل باتشينو، براد بيت، سكارليت جوهانسون، سلمى حايك، والمغني بيلي بورتر؛ والذي أثار الجدل بفستانه الذهبي الذي ارتداه ولفت إليه الأنظار.

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