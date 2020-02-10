بعد أشهر من طلاقه.. وائل كفوري يدخل القفص الذهبي بعد أسابيع

بعد مرور عدة أشهر على طلاقه من اللبنانية أنجيلنا بشارة أعلن مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري استعداده للزواج من فتاة لبنانية مثقفة وجميلة جداً وذكية كما وصفها المصدر.

ومن المقرر أن يحتفل كفوري بزفافه بعد عدة أسابيع من الآن مع نهاية موسم الشتاء الجاري وبداية الموسم الصيفي.

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يذكر أن أنجيلنا بشارة، كانت قد كشفت عن حقائق صادمة متعلقة بشخصية الفنان وائل كفوري، موضحة أن كفوري ساومها على نفقة ابنتيه، متهمة وائل كفوري بعدم حفظ العِشرة بينهما، مؤكدة أن ما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له ليس بجديد، موضحة أنه حدث مرة أن تطور الأمر بينهما، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وأضافت أنجيلنا في تصريحاتها الإعلامية وائل يعطيني نفقة بقيمة 3000 دولار في الشهر بناء على عقد ينصّ أيضاً على تحمّل جميع التكاليف الثانوية، وحين يغضب مني، يلزمني على تحصيلها من طريق المالية ويتأخر بالدفع حتى السابع أو الثامن من الشهر، مما يعني الانتظار ساعات وتحمل الزحام رغم قرب المسافة بيني وبين منزله.

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وأوضحت: ابنتي من دون غرفة نوم خاصة، وهي تخجل من دعوة أصدقائها إلى المنزل.