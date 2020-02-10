مي كساب تهاجم "حسن شاكوش" صاحب أغنية "بنت الجيران": "اتقي ربنا وبطل سرقة"

نشرت الفنانة مي كساب زوجة مغني المهرجانات «أوكا» تدوينة طويلة، عبرت خلالها عن موقفها من أغاني المهرجانات بشكل كامل، وما يتم تقديمه الآن من أغانٍ على نفس الشاكلة.

وقالت مي: «أنا مصممة أن اسمها راب شعبي وليست مهرجانات، وأصبحت لوناً موجوداً حبيناها أو ما حبينهاش والدليل إنها وصلت عالمياً لأن طريقة الغناء بالمزيكا شبيهة لموسيقى الراب العالمي».

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وأضافت مي: «للأسف إللي بيحصل اليومين دول عبث فأنا لما قابلت أوكا وأورتيجا زمان لما كانوا لسه صغيرين كان عندهم أغاني فيها كلام مش حلو وفاكرة كويس جداً اللحظة إللي قلت فيها لمحمد إللي هوه جوزي إن في أطفال كتير بتردد وراكم الكلام ده أنتو هتشيلو ذنبهم عمري ما هانسى كلامي أثر فيه إزاي وإزاي شفت لحظة ندم كبيرة جواه ومن ساعتها أغلب أغانيهم هو إللي بيكتبها وفاكرة كويس جداً وقت العب يلا إزاي كان مموت نفسه عشان يكتب كلام سهل وحلو فيه رسالة ويعمل مزيكا جديدة ما فيهاش خبط ورزع ودستورشن ونجحوا هما الاتنين إنهم يعملوا نقلة كويسة جداً في إستايل أغانيهم لحد ما هب علينا صاحب التوزيعة الواحدة إللي ما بتتغيرش وبيترمي عليها أي كلام».

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وأكملت: «الأغاني الحالية كلها وباء، وللأسف الكلام ده نجح مع الشباب المتمرد إللي عاوز يخرج عن العادات والتقاليد والمبادئ وخلاص عارفين ليه؟... عشان بقى فيه جيل كامل أهاليهم مش شايفينهم ولا فاهمينهم ولا عارفين يربوهم ولا يتواصلوا معاهم فوصلنا للحالة المزرية دي».

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ووجهت مي حديثها لحسن شاكوش حيث قالت: «حسن شاكوش صوت حلو وقوي لكنه كبير وعاقل بالقدر إللي يخليه يعرف هو بيغني إيه وليه يعني مش مضحوك عليه أتمنى يراجع نفسه ويتقي ربنا في إللي بيقدمه للأطفال والشباب ويتقي ربنا في حقوق الناس عاوز تاخد لحن تغنيه كلم صاحبه الأول هو مش سطو مسلح... في قانون وفي حقوق ما ينفعش تتعداها وبالمناسبة برضه أوكا وأورتيجا أما بيحبوا يغنوا لحن بيستاذنوا صاحبه ده لو حصل وآخر كلامي لأستاذي هاني شاكر باترجاك فعل شعبة الراب الشعبي وحط لهم قوانين وقواعد».