عشيقة طارق العريان بالملابس الداخلية؟

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 09:53 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية ريم مصطفى، متابعيها ونشرت صورة حديثة ظهرت فيها ترتدي شورتاً قصيراً أشبه بالملابس الداخلية. ريم واجهت انتقادات كثيرة بسبب صورتها لكنها لم ترد وتجاهلت جميع التعليقات السلبية التي تلقتها. على صفحتها على السوشيال ميديا، وتتجاهل نهائياً الشائعات التي تحوم من حولها خلال الفترة الأخيرة، والتي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المخرج الفلسطيني طارق العريان.

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