شاهدوا.. أحلام تكشف كمية العود المدهشة التي تستخدمها يومياً

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 09:53 مساءً - أحدثت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو جديد تم تناقله ولفت أنظار الكثير من المتابعين.

وسمع فيه صوتها وهي تتحدث إلى زوجها مبارك الهاجري عن العود. ورداً على سؤالها عما إذا كانت 100 كيلوغرام منه تكفيها كشفت أنها تحتاج إلى كيلوغرام واحد يومياً.

وأعربت عن استغرابها شراء زوجها كيلوغرامين فقط مشير إلى أنه أبو الخير ولافتة إلى أنها تقوم بالتوزيع منه أحياناً.