الجنيه المصري يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الإثنين، لأعلى مستوياته مقابل الدولار منذ الأسبوع الذي تلا سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي قبل أكثر من 3 أعوام.

وجرى تداول الجنيه المصري اليوم عند مستوى 15.66 للدولار مقارنة بـ15.69 أمس الأحد.

وقال مصرفي بالقاهرة طلب عدم نشر اسمه: "يرجع هذا بالأساس إلى تدفقات محافظ وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعا بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات من الخارج والسياحة".

ولم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أي بعد 6 أيام من توقيع مصر اتفاقا مدته 3 سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

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وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليار دولار في ربع السنة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي أحدث فترة تتوافر لها البيانات، مقارنة بـ5.91 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى يقترب من 15 جنيها لكل دولار قبل نهاية عام 2020.

وقال تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار فاروس إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام الجاري إلى 16.37 جنيه مقابل 16.81 جنيه خلال عام 2019، مؤكدا أنه ليس احتمالا بعيدا أن يشهد سعر الجنيه بعض الارتفاع خلال العام الجاري في حدود 5%، لينهي سعر الدولار عام 2020 عند مستوى 15 جنيها.



وأشار فاروس إلى أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ابتعد من الافتراض المبدئي عند 18.50 جنيه خلال عام 2019 إلى متوسط 16.81 جنيه، وذلك مع نهاية العام الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليار دولار في الربع نفسه من 3.93 مليار دولار قبل سنة.