مريم حسين توجه رسالة لقادة وشيوخ الإمارات بعد الإفراج عنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المغربية مريم حسين عن امتنانها الشديد لشيوخ وقادة دولة الإمارات بعد الإفراج عنها، موضحة أنه كان لهم دورا كبيرا في خروجها من السجن، بعد صدور حكم عليها بالحبس بتهمة هتك عرض بالرضا.

ووجهت مريم، رسالة شكر عبر "إنستغرام" ، قائلة: "ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات.. فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في مب زملن ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة".

وتابعت :"كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانه يوما عن إعادة الخقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو "العدل أساس الملك"، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله".

وأضافت: "ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبدا".

واختتمت حديثها، قائلة: "واختتم شكري للجميع بهذه الأبيات، معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء "أدام عز إماراتنا.. عريقة عتية بين الأمم.. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا.. أهل الشهامة أهل الكرم".

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وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد نشر مقطع فيديو على خلفية إطلاق سراح الفنانة مريم حسين، قال فيه: "أي إجراء تم اتخاذه هو قانوني ثقوا تماما أننا في دولة قانون ما يحدث بعد ذلك أنا ما لي علاقة، أنا براءة وهي مدانة بقضية تمس الشرف هتك عرض بالرضا".

وأضاف: "كل شي جائز في إطار القانون ما عندنا محاكم تنعقد بالليل عشان تطلع براءة هي طلعت ممكن كفالة أو إيقاف تنفيذ، لكن حكم السجن صادر وإن شاء الله يكون بعدها عن بنتها يهديها شوي".

وقال الجسمي بمنشور عبر إنستغرام: "إفراج بكفالة أو بعفو أو بأي طريقة قانونية لا يعني أنك براءة فأنت مدانة بقضية مخلة بالشرف وهي هتك العرض بالرضا"، مضيفا: "البراءة فقط لشخص واحد وهو صالح الجسمي وهو من يحق له أن يفتخر"، واختتم: "و11 يوم سجن حلوين".

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت، منذ أيام ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية في حينها القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.