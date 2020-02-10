شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: جوائز الأوسكار لم تعد محصورة على الأفلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا، إنها تتشرف بتمثيلها لمصر في جميع المحافل الدولية، مشيرة إلى أن استقبالها فى حفل الأوسكار كان حافلا، وأن الفيلم الكوري الذى عرض خلال الحفل من أفضل الأفلام التى عرضت، مضيفة أن جوائز الأوسكار لم تعد محصورة على الأفلام الأمريكية، ومن الممكن أن نحصل فى يوم من الأيام على هذه الجائزة.

وأضافت الفنانة يسرا خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنها المصرية والعربية الوحيدة التى شاركت فى لجنة تحكيم توزيع جوائز الأوسكار، لافتة أن الحاصلين على جوائز الأوسكار لم يعلموا حصولهم على أى الجائزة إلا يوم الإعلان عنها فى الحفل.

وتابعت يسرا قائلة: "أنها سعدت كثيرا بالفستان الذى ظهرت به فى الحفل، لافتة إلى أنه تم تخصيص هذا الفستان لها، وأنه مستوحى من الحضارة الفرعونية التى تعكس قدر مصر فى المهرجانات العالمية، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون نشهد تواصل فنى بين هوليوود ومصر، لأن لديهم معرفة جيدة بمصر وأفلامها..

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وكانت الفنانة يسرا نشرت مقطع فيديو لظهورها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ92، عبر حسابها على تويتر، وقالت فى تعليقها: "أود أن أشكر الأشخاص الرائعين الذين أثنوا على إطلالتي بحفل الأوسكار.. كل التفاصيل الصغيرة ذات أهمية.. يا رفاق أنتم مذهلون".وذلك ردًا على الثناء والمدح الذي عبر عنه الفنانين والمتابعين للنجمة المصرية.

وكانت النجمة الكبيرة يسرا قد خطفت الأنظار بإطلالاتها الرائعة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أمس الأحد، حيث ارتدت يسرا فستان على الطراز الفرعونى من تصميم المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، وستايلست مى جلال.