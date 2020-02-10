شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية فى شوارع بيروت ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت الديفا سميرة سعيد إليها الأنظار، عقب مشاركتها صورا لإطلالة شتوية انيقة خلال تجولها فى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها على إنستجرام.





الديفا، نشرت صورا لها خلال تجولها في الشارع، وارتدت خلالها جاكيت جلد وبنطال وبوت أسود، وحقيبة تحمل اللون الجملى.

يشار إلى أن الديفا سميرة سعيد، احييت حفلا ناجحا فى دبى في يناير الماضى وذلك بمشاركة المواهب الشابة وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت آخر أغنيتها بعنوان "هى Hiya"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلى"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 3 أسابيع، والذى حقق خلالها ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار.

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