شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة العربية تختار الرياض "عاصمة للمرأة العربية" للعام 2020 والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أعلنت لجنة المرأة العربیة ،الیوم الاثنین، إختیار (الریاض عاصمة للمرأة العربیة) للعام 2020 تحت شعار (المرأة وطن وطموح).

Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربیة التي عقدت بمدینة الریاض تحت مظلة جامعة الدول العربیة بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربیة والآلیات الوطنیة المعنیة بالمرأة والوفود من المنظمات العربیة والدولیة. وناقشت اللجنة التي تترأسھا السعودیة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي تضمنت تقریر نشاط الأمانة العامة مابین الدورة السابقة والدورة الحالیة وأجندة التنمیة المستدامة 2030 وتمكین المرأة في المنطقة العربیة ومتابعة توصیات المؤتمر الوزاري.

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