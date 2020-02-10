متابعة بتجـــــــــرد: قدّمت المغنية العالمية بيلي إيليش عرضاً عاطفياً ليلة الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته الـ92.
وأدت بيلي إيليش أغنية فرقة The Beatles “Yesterday” على أنغام البيانو الذي كان يعزف عليه شقيقها فينياس أوكونيل.
وخصّصت بيلي أداءها لإحياء ذكرى كل الذين توفوا من مشاهير هوليوود في خلال السنة الماضية ومن بينهم لاعب كرة السلة كوبي براينت.
ومن ناحيةٍ أخرى، فاجأ مغني الراب العالمي الحضور والجمهور بأدائه أغنيته الشهيرة “Lose Yourself” التي حازت على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية في العام 2003 لفيلم “8 Miles”.
إليكم الفيديوهات:
كانت هذه تفاصيل خبر حفل الأوسكار 2020.. بيلي إيليش تُبكي الحاضرين وإيمينيم يؤدي عرضاً مفاجئاً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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