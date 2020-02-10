أحلام “متأثرة” بعد مشاهدة خطاب واكين فينيكس في حفل الأوسكار

متابعة بتجـــــــــرد: أثّر خطاب الممثّل الأميركي الشهير واكين فينيكس، بعد تسلّمه جائزة أوسكار كأفضل ممثّل عن دوره في الفيلم المثير للجدل “الجوكر”، في الكثير من الناس حول العالم من بينهم النجمة الإماراتية أحلام.

وفي التفاصيل، نشرت أحلام عبر حسابها على تويتر مقطعاً لخطاب فينيكس وعلّقت قائلةً: “دمعت عيناي من كلامه، للأسف هؤلاء أصبحوا نادرين!”

وجاء في خطاب فينيكس: “ممتن لكل من قدم لي فرصة ثانية، وأظن أن هذا أفضل ما يميزنا، عندما ندعم بعضنا، وليس عندما نتجاهل بعضنا بسبب أخطائنا السابقة، ولكن عندما ندعم بعضنا لنتقدم وعندما نعلم بعضنا، وعندما نقود بعضنا إلى الخلاص، هذا أكثر ما يميّز البشرية“.

وتابع بتأثّرٍ كبيرٍ متذكّراً شقيقه الممثل الراحل، ريفر فينيكس:” أتذكّر كلمات أخي عندما كان في السابعة عشر من عمره عندما قال:” أسرع للنجدة بالحب… وسوف يتبعك السلام!”

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خطاب قبول واكين فينيكس لجائزة أوسكار بشكلٍ واسعٍ وأثنوا على الرسالة العميقة الّتي أراد إيصالها.