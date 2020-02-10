فانيسا براينت تشارك متابعيها بفيديو مؤثر.. ابنتها الصغرى كابري تقف للمرة الأولى!

متابعة بتجـــــــــرد: تتمسّك فانيسا براينت بخيط أمل بعد الفاجعة الّتي أدّت إلى فقدان زوجها كوبي براينت وابنتها جيانا.

وفي التفاصيل، شاركت فانيسا مع متابعيها على موقع إنستغرام فيديو مؤثّراً لطفلتها الرضيعة “كابري” البالغة من العمر سبعة أشهر وهي أصغر فتاة في العائلة.

وقد ظهرت كابري وهي تتعلّم الوقوف على رجليها بمساعدة خالتها، وقد سُمع صوت فانيسا وهي تقول: عمل جيّد!! فتاة رائعة! هل تريدين أن نفعلها مرّة أخرى؟

وأرفقت فانيسا الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:” إبنتي كوكو… تبدو تماماً كابنتي جيجي (جيانا) بعيون والدها!”.