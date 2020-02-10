مجلّة “أستريكس” جسّدت شخصية باسم “فيروس كورونا” في العام 2017

متابعة بتجــــــــــرد: أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر صورة أخذت من كتاب القصص المصورة الهزلية “أستريكس”، بسبب ظهور شخصية فيه من العام 2017 سميّت Coronavirus!

إذ ظهر في الإصدار 37 من المجلة الفرنسية “أستريكس وسباق عربة” في العام 2017، الشخصية الشهيرة “أستريكس” وهو يقاتل في جميع أنحاء إيطاليا وشارك في سباق عربة ضد الرومان.

وتم تصوير شخصية جديدة، عبارة عن شرير روماني يعرف عنه أنه لا يتوقف عن المحاربة إلاّ عند فوزه.

وما أثار الريبة هو تسمية هذه الشخصية الشريرة المقنّعة باسم “كورونا فيروس”، قبل ثلاث سنوات من تفشي المرض الفتاك الذي يقلق العالم.