بيل غيتس بشتري يختاً خيالياً بـ650 مليون دولار!

متابعة بتجـــــــــرد: اشترى الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين.

وأصبح بيل غيتس أول شخص يقتني اليخت الفاخر الجديد في العالم كما أنه أنفق 644 مليون دولار للحصول على اليخت الذي يبلغ طوله 112 متراً.

ويضم اليخت حوض سباحة من دون حواف، ومهبطاً للطائرات، ومنتجعاً صحياً، وصالة رياضية كما يحتوي القارب على 5 طوابق.

وفي ميزة أخرى صديقة للبيئة، تتيح الأوعية النارية التي تعمل بالوقود الهلامي الإبقاء على دفئ المكان في الخارج من دون اللجوء إلى حرق الخشب أو الفحم.

فمن غير المرجح أن ينطلق اليخت الجديد إلى البحار قبل عام 2024، لكن عندما يحدث ذلك، سيتمكن من السفر من لندن إلى نيويورك، من دون أن يحتاج إلى التزود بالوقود.