الملكة اليزابيث تطالب هاري وميغان بالعودة من كندا لخدمة “الكومنولث”

متابعة بتجـــــــــرد: طالبت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها هاري وزوجته ميغان ماركل، بالعودة من كندا إلى بريطانيا للمشاركة في خدمة الكومنولث، رغم تنحيهما عن المهام الملكية.

فبحسب تقارير الصحف البريطانية، طلبت الملكة من حفيدها هاري وزوجته العودة إلى البلاد، لحضور مناسبة الكومنولث في دير وستمنستر.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير هاري وميغان ماركل يوم الكومنولث وهو احتفال سنوي يقام يوم الاثنين الثاني من شهر مارس، مع ابنهما آرتشي.

يذكر أن دوق ودوقة ساسكس انتقلا للعيش في كندا بعد إعلانهما التنحي عن الأدوار الملكية والاستقلال ماديًا عن الأسرة الحاكمة في المملكة المتحدة، وحضورهما هذه المناسبة الوطنية سيكون آخر مهام ملكي لهما.