"شطيرة برجر".. احتفال عفوي لخواكين فينيكس وخطيبته بالأوسكار

احتفل الممثل الأمريكي خواكين فينيكس بفوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الجوكر"، الأحد، على طريقته الخاصة، فبعد دقائق من تسلمه الجائزة، تناول شطيرة برجر مع خطيبته الممثلة الأمريكية روني مارا، في كواليس الاحتفال.

وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تلقائية لفينيكس بصحبة مارا، ضاحكين بشدة وهما ممسكان بشطيرتي برجر نباتي، وفي وسطهما التمثال الذهبي، معبرين عن فرحتهما بجائزة الأوسكار وهما جالسين على الدرج وبجانبهما صندوق به 3 شطائر أخرى.

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وعبّر رواد مواقع التواصل عن إعجابهم الشديد بالصورة، بسبب العفوية الشديدة بين فينيكس ومارا، وتفضيلهما الاحتفال بهذه الطريقة البسيطة، بعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام، وفقاً لموقع "MbS News".

وتعد هذه جائزة الأوسكار الأولى التي يفوز بها فينيكس طوال حياته المهنية، بعد ترشيحه لها 3 مرات، كما فاز فيلم "The Joker" بالتمثال الذهبي لأفضل موسيقى تصويرية.

وأقيم حفل جوائز الأوسكار الـ92، الأحد، بمسرح دولبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات هوليوود.

وتمت خطبة الثنائي فينكس ومارا في يوليو/تموز 2019، بعد 3 أعوام من الارتباط، إذ التقيا للمرة الأولى عام 2016 أثناء استعداداتهما لفيلم "Mary Magdalene"، وظهرا لأول مرة كثنائي في مهرجان كان السينمائي في مايو/أيار 2017.