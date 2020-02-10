نوال الزغبي تعلن موعد طرح اغنيتها الجديدة “القوية”

ساعات قليلة تفصل جمهور النجمة الذهبية نوال الزغبي عن طرح أغنيتها الجديدة “القوية” وذلك بعدما كشفت في تغريدة الى أنها ستصدر غداً الثلاثاء.

أغنية “القوية” من إنتاج شركة “روتانا”، تتعاون نوال فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان والموزع جيمي حداد.

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وكما سبق وكشفنا ان أغنية “القوية” من أجمل ما غنت الذهبية نوال الزغبي مؤخراً، خاصة ان الشاعر مازن ضاهر يطرح موضوعاً رائعاً وهو بات من الأسماء التي تُبشر بمستقبل باهر في كتابة الشعر الغنائي وحقق نجاحات نوعية حتى اليوم. أيضاً حدث ولا حرج عن الملحن المتميز فضل سليمان الذي بات النجاح حليفه في كل عمله يطرحه والذي استحق عن جدارة لقبنا “صانع الهيتات”.

وكانت “الزغبي” قد تواجدت في الساعات الماضية في مدينة جدة بالسعودية لأجل تصوير حلقة من برنامج “كاربول كاريوكي” Carpool Karaoke الذي يقدمه الإعلامي السعودي هشام الهويش.

نذكر ان نوال الزغبي كانت قد أحيت حفلاً غنائياً في مدينة كانكون – المكسيك تكلل بالنجاح، حيث قدّمت مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور الذي غنى ورقص مع الذهبية حتى ساعات الصباح الاولى.