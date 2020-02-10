خاص- مروة ناجي في لبنان والسبب لايف ستايلز ستوديوز

بعد نجاح تعاونهما الاول، بدأت النجمة المصرية مروة ناجي تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية يتم تصويرها حالياً في لبنان تحت ادارة المخرج المتميز فادي حداد في ثاني تعاون بينه وبين مروة ناجي بعد كليب “حبيت من قلبي” الذي حقق نجاحاً لافتاً.

Advertisements

أختار “حداد” ثلاثة مواقع لتصوير العمل بين “الجية” و “فاريا” و “فقرا” بحسب ما كشف لنا في دردشة سريعة معه حول الكليب. كما أشار أن الأغنية درامية جميل جداً والعمل راقٍ حيث يتم تصوير القصة الدرامية بمناظر خلابة ورائعة في لبنان. وأكد أن الجمهور على موعد مع عمل مميز قريباً.

آخر أعمال مروة ناجي أغنية “حبيت من قلبي” من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، وقد صورتها مروة في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد. تم إطلاقها على القناة الرسمية لشركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب في صيف 2019 وحققت أكثر من 4.6 ملايين مشاهدة.

وكانت مروة ناجي قد أكدت في مقابلة سابقة أن “لايف ستايلز ستوديوز” كان لها الفضل الأكبر في نجاح العمل ووصوله الى عدد كبير من المشاهدين، خصوصا بعد اختيار الشركة للمخرج المبدع فادي حداد ليتولى مهمة إخراج الكليب، معتبرة ان الشركة بهذا الاختيار قد حققت حلمها كونها من أشد المعجبين بإبداع فادي حداد وكانت تتمنى منذ صغرها أن يجتمعا بعمل خاص.