عبد الفتاح جريني يطرح «يا حبيبي» في عيد الحب

انتهى المطرب المغربي عبد الفتاح جريني من تصوير أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب "ياحبيبي"، وهي أغنية رومانسية من المقرر طرحها منتصف هذا الشهر وتحديدا في عيد الحب.

وبذلك يعود جريني إلى تلك الأغاني التي يعشقها جمهوره مثل "جنبك علي طول"، ولا إيه ولا ليه"، بعد تقديمه عدد من الأغاني hit المتنوعة وبعده عن الرومانسي، الأغنية باسم "ياحبيبي"، من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع شريف مكاوي ومن إنتاج شركة روتانا.

جريني بدأ فكرة طرح أغانيه بشكل منفرد "أغنية كل شهر" وذلك قبل طرح الألبوم، حيث طرح الشهر الماضي كليب أغنية "لفة" والتي حققت نجاح كبير بين جمهور الشباب وتحديد على أبلكيشن TikTok حيث تجاوزت ٩٥ مليون مشاهدة، وتعتبر أول أغنية يتم تصويرها بطريقة "طولية" تتناسب مع طريقة عرض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Instagram، TikTok.

على صعيد آخر، يواصل جريني تصوير برنامجه " أحلى مسا" على MBC5 والذي يستضيف فيه أهم نجوم الغناء الشباب بالوطن العربي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رامي جمال يروج لأغنية سقف عبر "إنستجرام"

ناريمان تغني لـ زوجها رامي جمال