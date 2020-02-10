«ويزو» تخوض تجربة مسرحية جديدة وتنتظر انطلاق «تيمون وبومبا»

تعيش الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، نجمة فريق مسرح مصر، حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسل «تيمون وبومبا» مع النجم أكرم حسنى، بالإضافة إلى استعدادها لتجربة مسرحية جديدة.

وقالت «ويزو»، إنها تعاقدت رسميًا، خلال الفترة الماضية، على المشاركة في المسلسل الدرامى «تيمون وبومبا».

وأضافت «ويزو» أنها تعقد حاليًا جلسات عمل مع صُناع المسلسل من أجل الوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها، برفقة كل من المؤلف أيمن وتار، والمخرج أحمد الجندى، استعدادًا لانطلاق تصوير العمل نهاية شهر فبراير الجارى، حيث تجسد شخصية كوميدية، وتظهر في دور زوجة الفنان أكرم حسنى.

وحول تأخر بدء تصوير المسلسل، أرجعت السبب إلى انشغال «حسنى» خلال الفترة الماضية بتقديم عرضه المسرحى «عطل فنى» بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الفنى، وعرضت في الفترة من ٨ إلى ١٢ يناير الماضى، مما أدى إلى توقف تحضيرات العمل الفترة الماضية. وكشفت عن نيتها تقديم مشروع مسرحى جديد

خلال الفترة المقبلة، بعد تجربة مواسم العرض المسرحى «مسرح مصر» مع الفنان أشرف عبدالباقى، الذى استمر عرضه لمدة ٧ سنوات، قدم خلالها أكثر من ١٣٠ مسرحية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على تحضيرات مسرحيتها الجديدة، المقرر أن تقدمها عقب شهر رمضان المقبل.

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وحول مصير طرح فيلمها السينمائى «ويزو سكول»، الذى تخوض من خلاله أولى بطولاتها السينمائية، وانتهت من تصويره منذ أكثر من عامين، وأنتجته شركة جديدة في السوق الفنية، قالت إنها لا تعلم شيئًا عن العمل منذ أن انتهت من تصويره، ولا تعرف موعد طرحه حتى الآن. وهو من تأليف مصطفي السبكى، ومن إخراج على رجب، وإنتاج شركة «باخوس فيلم»، ويشارك في بطولته كل من عمر خورشيد وسامى مغاورى وعلا رامى وعبدالباسط حمودة وغيرهم.

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