صُناع «الفيل الأزرق» يستعدون للجزء الثالث بعد انتهاء «كيرة والجن»

يستعد صُناع فيلم «الفيل الأزرق» لتقديم الجزء الثالث من الفيلم، بعدما حقق الجزء الثانى إيرادات مرتفعة تعدت حاجز الـ١٠٠ مليون جنيه، وكانت أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية وقتها، بعد طرحه فى موسم عيد الأضحى الماضى.

واتفق المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد على الفكرة الأساسية للعمل، وستكون مختلفة عن الجزءين السابقين، ومن المتوقع طرحه فى ٢٠٢١، على أن ينطلق «مراد» فى كتابته بشكل كامل بعدما ينتهى من تصوير فيلمه الجديد مع مروان حامد «كيرة والجن ١٩١٩»، حيث يعمل الثنائى هذه الفترة على وضع الخطوط التفصيلية للعمل الجديد من أجل الانتهاء من تصويره قريبًا. وسيشهد الجزء الجديد لـ«الفيل الأزرق» العديد من التغييرات الكبيرة على مستوى الشخصيات، وستنضم شخصيات جديدة ستعمل على توسيع

نطاق الأحداث بشكل أكبر، على أن يتم الانتهاء من كتابة السيناريو كليًا فى أواخر العام الجارى، تمهيدًا لاختيار أبطاله بشكل كامل. وستشارك الفنانة هند صبرى فى أحداث الجزء الثالث، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة خالد الصاوى أيضًا، لكن بشخصية مختلفة عما ظهر بها خلال أحداث الجزءين السابقين.

ومن المتوقع أن يجسد بطل العمل كريم عبدالعزيز دور الشخص «الملبوس» على شاكلة «الصاوى وصبرى»، وهى ضمن المفاجآت المنتظر أن يقدمها العمل فى جزئه المقبل.

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