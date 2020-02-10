رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى لينين الرملي

نعى الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وفاة المؤلف المسرحي الكبير لينين الرملي. وقال الغرباوي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": «قيمة كبيرة يفقدها الوسط الفني والإنساني.. البقاء لله». لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وخريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله الـ60، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي. Advertisements قد يهمك أيضا: عادل إمام ينشر صورة نادرة مع أحمد راتب على إنستجرام مازن الغرباوي يؤكد أنهم يوصلوا تحضيرات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الشبابي

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