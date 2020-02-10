"صناع الأمل" أوبريت غنائي للإمارات بأصوات نجوم الغناء العربي

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي لتقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، ومن المقرر طرحه على القنوات الفضائية يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري.
يشارك في الأوبريت صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبدالوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال، وفؤاد عبد الواحد.
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