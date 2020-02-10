شريف عرفة يحضر للجزء الثاني من فيلم الممر

بدأ الفنان شريف عرفة في التحضير للجزء الثاني من فيلم “الممر” بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث من المفترض أن يتم التصوير عقب شهر رمضان المقبل.
ويعكف شريف عرفة على كتابة السيناريو كما أنه سيعاونه أيضا المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، الذي كتب الجزء الأول من العمل، هذا بجانب ترشيح بعض النجوم الجدد للمشاركة في الجزء الثاني من الممر.
فيلم الممر من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمود حافظ ومحمد جمعة وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق بالتعاون مع شركة سنرجي.
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