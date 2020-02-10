لقطات من حفل الأوسكار 2020









اسماء السيد - أعلنت جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (الأوسكار) في النسخة الثانية والتسعين من الحدث السينمائي الأبرز الذي يشكل ذروة موسم المكافآت في هوليوود.

Shutterstock فيلم "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يونغ جون ـ هو أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

ودخل فيلم "باراسايت" "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يونغ جون التاريخ بعد أن أصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة أفضل فيلم.

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وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي".

وسبق للفيلم أن فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان كان، فضلا عن مجموعة من الجوائز هذا الموسم من بينها غولدن غلوب، وبافتا.

وهذه الجائزة الثانية له في الحفلة بعد جائزة أفضل سيناريو أصلي، وهو مرشح لجوائز أخرى من بينها أفضل مخرج وأفضل فيلم.

وفاز الممثل يواكين فينيكس بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، وفازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "جودي".

وتفوق فينيكس على ليوناردو دي كابريو وأنطونيو بانديراس وآدم درايفر وجوناثان برايس، أما زيلويغر فقد تغلبت على سينثيا إيريفو "هارييت" وسكارليت جوهانسون "ماريدج ستوري" وسارشه رونان "ليتل وومن" وشارليز ثيرون "بومبشل".

Reuters فازت الممثلة رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي"

وفاز الممثل الأميركي براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره في فيلم "وانس ابون ايه تايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو.

وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت، البالغ من العمر 56 عاما، والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وفازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في فيلم "ماريدج ستوري".

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وفازت ديرن هذا العام بعدة جوائز عن هذا الدور من بينها جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي عن دورها في (بومبشل)، وسكارليت جوهانسون في (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن) وكاثي بايتس في (ريتشارد جويل).

وفازت جاكلين دوران بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء لـ "نساء صغيرات".

Reuters لفتت النجمة الامريكية سكارليت جوهانسون التي كانت تنافس على جائزة افضل ممثلة عن فيلم Marriage story على السجادة الحمراء

وفازت سلسلة أفلام التحريك "توي ستوري 4" بأوسكار ثالث منذ انطلاقها قبل 25 عاما.

والفيلم هو الجزء الرابع والأخير التي انتجتها ستوديوهات "بيكسار" عام 1995 عندما كانت شركة صغيرة غير معروفة وتطورت فيما بعد بشكل مذهل بفضل التكنولوجيا.

Shutterstock النجمة البريطانية أوليفيا كولمان، الحاصلة على أوسكار أفضل ممثلة، العام الماضي

واختارت ناتالي بورتمان أن تدعم النساء من زملائها اللائي لم يحظين باهتمام نظرا لعدم ترشحهن في الجائزة، وقررت هي أن تسلط عليهن الأضواء.

وارتدت بورتمان فستانا أسود طويلا، مزين باللون الذهبي، وعليه نقوش فريدة، كتب عليه أسماء فنانات ومخرجات عملن على أفلاما تراها رائعة طوال العام، ولم يترشحن لجوائز الأوسكار هذا العام.

AFP تم تزيين فستان ناتالي بورتمان بأسماء بعض المخرجات اللواتي لم يرشحن لجوائز رغم استحقاقهن

AFP ارتدت ناتالي بورتمان فستانا أسود زين بأسماء بعض المخرجات اللائي تقول إنه كان يجب أن يرشحن لجوائز هذا العام.

وحضر لفيف من نجوم السينما العالمية وهوليوود حفل اعلان الجوائز الذي ينتظره العالم للاحتفاء بالنجوم والأعمال السينمائية الفائزة، ومتابعة أزياء النجوم وإطلالاتهم على السجادة الحمراء.