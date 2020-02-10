ماغي جيلنهال والدة ألفيس بريسلي بفيلمٍ جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: وقعت النجمة الأميركية ماغي جيلنهال، على الدور الجديد الذي ستجسِّد فيه شخصية "غلاديس بريسلي" والدة أسطورة الروك الأميركي "ألفيس بريسلي"، بفيلم يتناول سيرته الذاتية من إخراج "باز لورمان".

وانضمت بذلك إلى أسرة العمل التي ستجمعها بـ "أوستن بتلر" بدور النجم الراحل ألفيس بريسلي"، والنجم "توم هانكس" بدور "توم باركر" مدير أعماله.

يشار إلى أن "لوهرمان روج" يتولى كتابة السيناريو مع كريج بيرس وزوجته كاثرين مارتن على أن يغطي الفيلم مشوار صعود "النجم الراحل" إلى عالم الشهرة والفن على مدى 20 عامًا، وعلاقته الوطيدة بوالدته التي وصفها بـ"فتاتي الرقم"، ومدير أعماله. علماً أنه توفى في 16 أغسطس من العام 1977.

يُذكر أنها زفت الخبر عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "والدة الملك"