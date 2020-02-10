شكرا لقرائتكم خبر عن مريم احمدى ودينا الشربينى يجتمعان فى فيلم سينمائى جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المخرجة مريم احمدى في الاستعدادات والتحضيرات لفيلمها السينمائى الجديد، بطولة النجمة دينا الشربينى، والذى يشهد التعاون الأول بينهما في السينما، حيث لم يستقر فريق العمل على اسم الفيلم حتى الآن، لاسيما أن الفيلم في مرحلة كتابة السيناريو، ومن المقرر أن تعلن مريم احمدى عن التفاصيل الأخرى خلال الأيام المقبلة مع اكتمال "الدرافت" الأخير للسيناريو، الذى يتناول قضايا المرأة بوجه عام .

مريم احمدى قدمت عدة أعمال درامية بدأتها بمسلسل "أنا عشقت" للنجم أمير كرارة، عام 2014، وشارك في بطولته داليا مصطفى، منذر رياحنه، ونجلاء بدر، وهالة فاخر، كما قدمت آخر تجاربها الإخراجية مسلسل "الحرباية" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، عام 2017، وشارك في بطولته كل من دينا، أحمد صيام، خالد كمال، رحاب الجمل، عايدة رياض، وأخرون، تأليف أكرم مصطفى.

وفى سياق مختلف، تبدأ دينا الشربينى تصوير مسلسلها الرمضانى "لعبة النسيان" يوم الأربعاء المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة ، ويعد المسلسل المقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدنى، انجى المقدم، رجاء الجداوى، هنا شيحة، وآخرون.

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وفى سياق آخر، أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

يشارإلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.