شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع الطبقى فى Parasite يستحوذ على Oscar 2020 بـ 4 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الفيلم الكوري Parasite، الطفيلى، من جذب الأنظار إليه منذ طرح اسمه عالميا، العمل الناطق بالكورية، ترجم إلى بعض من اللغات المختلفة، ليتمكن العالم من فهم لغة الحوار، التى استطاع العاملون على العمل أن يصلوا فكرتهم من خلالها، العمل استطاع أن يفوز بـ 4 جوائز أوسكار مختلفة من بضع ساعات، ليتفوق بذلك على فيلم 1917، الذى حصل على 3 جوائز فقط.

فيلم Parasite، دار حول الصراعات الطبقية في المجتمعات، حيث يريد كل شخص أن يحقق ما يريد، دون النظر إلى من حوله، فتمكن المؤلف والمخرج بونج جون، الحاصل على جائزة أفضل مخرج من الأوسكار منذ ساعات، من إظهار الفقر الشديد الذى تواجهه أسرة تتكون من 4 أفراد، امام أسرة من الطبقة الغنية، التي تعيش في ترف، وغنى فاحش.

فتمكن الفيلم من الحصول على أفضل فيلم، وأفضل فيلم أجنبى، وأفضل سيناريو أصلى من الأوسكار، بسبب قصة الفيلم، التى دارت في إطار درامى، وكوميدى، وتم خلطهم مع جريمة تؤثر على أبطال العمل، ليتقن كل منهم دوره، جنبا إلى الغموض الذى أظهر الجانب الأسود لكل شخص بمفرده.

ومع سير أحداث العمل، تجد كل عائلة في فيلم Parasite، تحاول أن تحافظ على رباط أسرتها، دون الخسارة، ولكن ما أكد عليه الفيلم مع نهايته أن كل طبقات المجتمع تخسر في حالة عدم التكاتف معا.

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وبالرغم من عدم ظهور اسم العمل في قائمة افضل مؤثرات صوتية في الأوسكار، ألا أن الموسيقى التصويرية في العمل ساعدت بشكل كبير على ظهوره بشكل مكتمل، حيث انها ساعدت في الكثير من المشاهد على إظهار الأسى.



Parasite

وحقق فيلم Parasite، إيرادات وصلت إلى 165 مليون دولار أمري، ومن بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

كما يتعاون مخرج فيلم Parasite، الكوري Bong Joon مع شبكة hbo، وذلك لتحويل الفيلم، إلى مسلسل تليفزيونى يعرض عبر الشبكة الشهيرة ، وأثار الفيلم الكوري Parasite إعجاب النقاد والجمهور بما فى ذلك باراك أوباما، لذلك فليس من المستغرب أن تراقب HBO الفيلم كسلسلة تلفزيونية.

وحصد فيلم Parasite، على أعلى تقييم من قبل النقاد والخبراء وصل لنسبة 99%، عبر موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes، ليأتي في المركز الأول في القائمة.