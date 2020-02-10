شكرا لقرائتكم خبر عن "تقاطع طرق" اسم مبدئى لمسلسل منى زكى فى رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار صناع مسلسل النجمة منى زكى "تقاطع طرق" ليكون اسماً مبدئياً للعمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، وذلك لحين تغييره لحين الاستقرار على الاسم النهائى للعمل، الذى بدأ تصويره بالمشاهد الداخلية، وكانت النجمة منى زكى قد بدأت يوم السبت الماضى تصوير أولى مشاهد مسلسلها، داخل استديو الأهرام، ويستمر التصوير داخل الديكور الداخلى لمدة 5 أيام، وجمعت المشاهد الأولى بين منى زكى ومحمد فراج، وآخرون.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الأنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

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منى زكى تستأنف تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا وظافر العابدين، ومن إخراج، أحمد نادر جلال، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى 10 أيام وينتهى تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يُطرح فى السينمات فى عيد الفطرالمقبل، كما انتهت منى زكى مؤخرا من تصوير فيلمها "الصندوق الأسود"، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.

"تقاطع طرق" تعود من خلال منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتنتظر منى زكى عرض مسلسل "نمرة إتنين" حلقات متصلة منفصلة تضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة ومنها الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي، ويشارك في المسلسل كل من شيرين رضا، نيللى كريم، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، عمرو يوسف وآخرون.