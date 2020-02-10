شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الإعلام وأشرف زكى أول الحاضرين فى عزاء لينين الرملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، المقام بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، والذى وفاته المنية يوم الجمعة الماضى داخل أحد المستشفيات بعد معاناة مع المرض، وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، أسامة هيكل وزير الإعلام، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، المخرج محمد فاضل، الفنان محمد محمود.

ورحل الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت زوجته الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول أنه كان قد تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

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وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله وسوف نحترم رغبته فى ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، وهو ما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على أن الجنازة مقتصرة على العائلة فقط.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبى، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

يذكر أن الكاتب لينين الرملى هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربى بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجين وفنانين مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى منها مثلا: "أهلا يا بكوات" لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد و"الهمجى" لمحمد صبحى وسعاد نصر و"وجهة نظر" لمحمد صبحى وعبلة كامل و"تخاريف" لمحمد صبحى وهناء الشوربجى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.